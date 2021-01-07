



Bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,83 ile orman,kağıt,basım oldu.