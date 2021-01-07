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    • Ekonomi
    • 07.01.2021 13:38
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    • 07.01.2021 13:38
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    rekor üstüne rekor kırdı!

    Son dakika haberi... günün ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı. Açılışta endeksi, önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla rekor seviyeye yükseldi. Analistler bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise 'nde enflasyon ve 'de başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdiler. İşte kurunda son durum...

    Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdı!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla rekor seviyeye yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,65 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

    Dün yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.505,42 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, ABD'de Georgia eyaletindeki seçimlerin ardından yaşanan toplumsal olaylara karşın piyasalarda mali teşviklerin artacağı beklentilerinin fiyatlandığını söyledi.

    Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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