1 Ocak'tan itibaren bankalarda yeni dönem başladı. BDDK tarafından çıkarılan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre; elektronik bankacılık hizmetleri için bankalar müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulayacak.

Yeni dönemde kimlik doğrulama işlemleri elektronik kimlikler, PIN numaraları, biyometrik veri veya elektronik imzanın kullanılması şeklinde olacak. Kimlik doğrulama mekanizmasında, başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri hakkında ilgili kullanıcıya sisteme ilk girdiği anda bilgi verilmesi sağlanacak.

Bankalar, mobil bankacılıkta hiçbir şekilde SMS ile OTP ya da doğrulama kodu gönderemeyecek. Bankalar müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler üzerinde yer alan bilgiler ile anne kızlık soyadını elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulması esnasında hiçbir aşamada kimlik doğrulama amacıyla artık kullanamayacak.