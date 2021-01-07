2021 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

En çok merak edilenlerin başında gelen yeni yıl ile birlikte işçilerin alacağı kıdem tazminatının tavan rakamı da yükseldi. Buna göre 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu.

30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu.