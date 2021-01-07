EN AZ 100 PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEKLER

Öte yandan hangi mesleklerde alım yapılacağı da İŞKUR tarafından açıklandı. En az 100 personel alımı yapılacak meslekler şöyle:

Beden İşçisi (Genel) 6353

Makineci (Dikiş) 754

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 693

Bisküvi İmalat İşçisi 650

Ön Muhasebeci 635

Dokuma Konfeksiyon Makineci 609

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 582

Temizlik Görevlisi 533

Konfeksiyon İşçisi 485

Satış Danışmanı / Uzmanı 469

Elektrikçi (Genel) 356

CNC Torna Tezgahı Operatörü 346

Forklift Operatörü 311

Şoför-Yük Taşıma 300