Türkiye'de iş arayışında olanlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından erkek kadın en az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı personel ve memur alım ilanlarına başvurular başladı.
KPSS ŞARTLI VE ŞARTSIZ PERSONEL ALINACAK
Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarının bazılarına KPSS şartı aranırken bazılarında KPSS şartı aranmadığı görüldü.
32 BİN 811 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarında 32 bin 811 personel alım yapılacağı açıklandı. 32 Bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.
EN AZ 100 PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEKLER
Öte yandan hangi mesleklerde alım yapılacağı da İŞKUR tarafından açıklandı. En az 100 personel alımı yapılacak meslekler şöyle:
Beden İşçisi (Genel) 6353
Makineci (Dikiş) 754
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 693
Bisküvi İmalat İşçisi 650
Ön Muhasebeci 635
Dokuma Konfeksiyon Makineci 609
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 582
Temizlik Görevlisi 533
Konfeksiyon İşçisi 485
Satış Danışmanı / Uzmanı 469
Elektrikçi (Genel) 356
CNC Torna Tezgahı Operatörü 346
Forklift Operatörü 311
Şoför-Yük Taşıma 300
Paketleme işçisi 272
Düz Dikiş Makineci 271
Büro Memuru (Genel) 250
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 228
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 220
Ambar/Depo Görevlisi 208
Depo İşçisi (Elleçleme)196
Kalite Kontrolcü 196
Metal Mamuller Montaj İşçisi 193
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 190
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 181
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 181
Mekanik Bakım Onarımcısı 172
CNC Freze Tezgahı Operatörü 171
Makine Mühendisi 168
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 166
Reyon Görevlisi 161
Pazarlamacı 159
Elektrik Teknisyeni 153
Mermer İşçisi 153
Muhasebeci 150
Tır-Çekici Şoförü 144
Kurye141
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 141
Muhasebe Meslek Elemanı 138
Depo Sevkiyat Sorumlusu 137
Kasiyer 129
Güvenlik Görevlisi 128
Beden İşçisi (Temizlik) 127
Aşçı 126
Sevkiyat Görevlisi 122
Elektrik Teknikeri 120
Plastik Mamuller İmal İşçisi 120
Satış Temsilcisi / Plasiyer 120
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 116
Boyacı-Metal 111
Kamyon Şoförü 107
Seramik İmal İşçisi 107
Örgü Makinası Operatörü 106
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 105
Marangoz 104
Deri Konfeksiyon Makinecisi 103
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 102
Sekreter 102
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 101
Soğutucu İmal İşçisi 100
İŞKUR PERSONEL ALIM İLANLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ