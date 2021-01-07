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    • 07.01.2021 11:05
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    • 07.01.2021 11:12
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    2021 Ocak ayı personel alımı! 32 bin 811 memur ve personel alınacak! İlkokul mezunu personel ve başvuru şartları!

    İş arayan vatandaşlar 'da 2021 Ocak ayı memur alım ve personel alım ilanlarını takip etmeye başladı. Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarının bazılarına KPSS şartı aranırken bazılarında KPSS şartı aranmadığı görüldü. Erkek kadın 32 bin 811 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, İŞKUR Ocak ayında hangi alanlarda personel ve yapılacak? Personel ve memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    2021 Ocak ayı İŞKUR personel alımı! 32 bin 811 memur ve personel alınacak!

    Türkiye'de iş arayışında olanlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından erkek kadın en az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı personel ve memur alım ilanlarına başvurular başladı.

    KPSS ŞARTLI VE ŞARTSIZ PERSONEL ALINACAK

    Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarının bazılarına KPSS şartı aranırken bazılarında KPSS şartı aranmadığı görüldü.

    32 BİN 811 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarında 32 bin 811 personel alım yapılacağı açıklandı. 32 Bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

    EN AZ 100 PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEKLER

    Öte yandan hangi mesleklerde alım yapılacağı da İŞKUR tarafından açıklandı. En az 100 personel alımı yapılacak meslekler şöyle:

    Beden İşçisi (Genel) 6353

    Makineci (Dikiş) 754

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 693

    Bisküvi İmalat İşçisi 650

    Ön Muhasebeci 635

    Dokuma Konfeksiyon Makineci 609

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 582

    Temizlik Görevlisi 533

    Konfeksiyon İşçisi 485

    Satış Danışmanı / Uzmanı 469

    Elektrikçi (Genel) 356

    CNC Torna Tezgahı Operatörü 346

    Forklift Operatörü 311

    Şoför-Yük Taşıma 300

    Paketleme işçisi 272

    Düz Dikiş Makineci 271

    Büro Memuru (Genel) 250

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 228

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 220

    Ambar/Depo Görevlisi 208

    Depo İşçisi (Elleçleme)196

    Kalite Kontrolcü 196

    Metal Mamuller Montaj İşçisi 193

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 190

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 181

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 181

    Mekanik Bakım Onarımcısı 172

    CNC Freze Tezgahı Operatörü 171

    Makine Mühendisi 168

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 166

    Reyon Görevlisi 161

    Pazarlamacı 159

    Elektrik Teknisyeni 153

    Mermer İşçisi 153

    Muhasebeci 150

    Tır-Çekici Şoförü 144

    Kurye141

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 141

    Muhasebe Meslek Elemanı 138

    Depo Sevkiyat Sorumlusu 137

    Kasiyer 129

    Güvenlik Görevlisi 128

    Beden İşçisi (Temizlik) 127

    Aşçı 126

    Sevkiyat Görevlisi 122

    Elektrik Teknikeri 120

    Plastik Mamuller İmal İşçisi 120

    Satış Temsilcisi / Plasiyer 120

    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 116

    Boyacı-Metal 111

    Kamyon Şoförü 107

    Seramik İmal İşçisi 107

    Örgü Makinası Operatörü 106

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 105

    Marangoz 104

    Deri Konfeksiyon Makinecisi 103

    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 102

    Sekreter 102

    Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 101

    Soğutucu İmal İşçisi 100

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    Haberler Ekonomi 2021 Ocak ayı İŞKUR personel alımı! 32 bin 811 memur ve personel alınacak! İlkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları!