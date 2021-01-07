1000 TL esnaf desteği son tarih ne zaman? Esnaf kira desteği ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL esnaf kira desteği ve gelir kaybı desteği başvurusu için son saatlere girildi. Esnaflar kira ve nakit yardım desteği için başvuruda bulunabiliyor. 1000 TL esnaf kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf kira desteği ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınıyor.
1000 TL ESNAF KİRA DESTEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?
Başvurular 8 Ocak tarihinde sona erecek. Destek başvuruları 30 Aralık tarihinden itibaren 10 gün süreyle (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular şu şekilde yapılabilecek:
"T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, '2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, '4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, '6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, '8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
ESNAF KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.
Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.
Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.
ESNAF KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?