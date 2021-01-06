HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,20 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,10 ile madencilik oldu.