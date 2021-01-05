Ek maaş fırsatı sunuldu! Başvuru şartları nelerdir? Birden fazla maaş alma fırsatı! İkinci ya da üçüncü maaş veriliyor!

Birden fazla maaş alma fırsatı! İkinci ya da üçüncü maaş veriliyor! Müracaat koşulları vatandaşlar tarafından sık sık inceleniyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaşa bazı tarihler aralığında belli ek ödemeler yapılıyor. Ücretlerinin yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekliler SGK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı başka bir deyişle ikinci bir ücret alabiliyor. Şartları merak eden milyonlarca vatandaş müracaatın nasıl yapılacağı mevzusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Öte yandan emeklilikte yüksek maaş almanın yöntemleri çalışan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.
3 FARKLI MAAŞ ALINABİLİYOR
Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
KİMLER YARARLANIR?
Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler.
Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor. Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı bitiyor.
İŞTE KAFA KARIŞTIRAN TABLO
Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;
✔ Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.
✔ Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.
✔ Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.
✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,
✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.
✔ Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.
Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;
✔ İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
✔ İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.
✔ İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.
✔ Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.
Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;
✔ Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.
✔ İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
✔ İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.
✔ İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.
EMEKLİ OLDUĞUNUZDA YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?
● Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.
● Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
● Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.
● Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.
● İster SSK'lı, ister Bağ- Kur'lu olun, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
● Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa, Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
● Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.
● Aylık kazancınız, maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz (ikramiye, prim, kira yardımı vs) varsa, bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
● Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.