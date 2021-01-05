Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında emekli olursunuz! 10 yıl çalışanlara müjdeli haber!

50 yaşında emekli olabilirsiniz

3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.