BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak Salı 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında BİM marketler hafta içi saat 10:00-20:00 arasında, hafta sonu ise 10:00-17:00 arasında hizmet veriyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak Salı 2020 yayınlandı ve bu sabah satışa sunulmaya başlandı. Markete gitmeden önce lise yapmak isteyen vatandaşlar kataloğu merakla inceliyor. BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu, birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata alabilirsiniz.