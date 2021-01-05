BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak Salı 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında BİM marketler hafta içi saat 10:00-20:00 arasında, hafta sonu ise 10:00-17:00 arasında hizmet veriyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak Salı 2020 yayınlandı ve bu sabah satışa sunulmaya başlandı. Markete gitmeden önce lise yapmak isteyen vatandaşlar kataloğu merakla inceliyor. BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu, birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata alabilirsiniz.
BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Kırlangıç Ayçiçek Yağı
• 4 Lt
Beşler
Nostalji Dana Kangal Sucuk
• 300 g
Peysan
Dilimli Koyun/Keçi Klasik Beyaz Peynir
• 450 g
Polonez
Hindi Parça Etli Salam
• 110 g
Aytaç
Şipşak Piliç Kokteyl Sosis
• 170 g
Pınar Multisüt
Vanilyalı Süt
• 500 ml
Avon
Erkek Saç ve Vücut Şampuanı
• Adaçayı ve Sandal Ağacı
• 250 ml
Capitol
Şampuan
• 500 ml
Gliss
Saç Bakım Kremi
• 200 ml
Gloss
Nostalji Toka
Pofu
Tuvalet Kağıdı
• 2 katlı
Feast
Küp Soğan
• 450 g
bim 5 ocak 2021 salı aktüel kataloğu