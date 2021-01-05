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    • Ekonomi
    • 05.01.2021 10:34
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    • 05.01.2021 10:34
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    yayınlanır yayınlanmaz inceleyenmeye başlandı. en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu sabah itibariyle satışa sunulan ürünler yine birbirinden güzel ve çeşitli, ayrıca uygun fiyatlı. . Özellikle gıda ve kişisel bakım ürünlerindeki fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak Salı 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında BİM marketler hafta içi saat 10:00-20:00 arasında, hafta sonu ise 10:00-17:00 arasında hizmet veriyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak Salı 2020 yayınlandı ve bu sabah satışa sunulmaya başlandı. Markete gitmeden önce lise yapmak isteyen vatandaşlar kataloğu merakla inceliyor. BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu, birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata alabilirsiniz.

    BİM 5 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Kırlangıç Ayçiçek Yağı
    • 4 Lt

    Beşler
    Nostalji Dana Kangal Sucuk
    • 300 g

    Peysan
    Dilimli Koyun/Keçi Klasik Beyaz Peynir
    • 450 g

    Polonez
    Hindi Parça Etli Salam
    • 110 g

    Aytaç
    Şipşak Piliç Kokteyl Sosis
    • 170 g

    Pınar Multisüt
    Vanilyalı Süt
    • 500 ml

    Avon
    Erkek Saç ve Vücut Şampuanı
    • Adaçayı ve Sandal Ağacı
    • 250 ml

    Capitol
    Şampuan
    • 500 ml

    Gliss
    Saç Bakım Kremi
    • 200 ml

    Gloss
    Nostalji Toka

    Pofu
    Tuvalet Kağıdı
    • 2 katlı

    Feast
    Küp Soğan
    • 450 g

    bim 5 ocak 2021 salı aktüel kataloğu
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak Salı 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!