TOKİ her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi aileleri taksitle ev sahibi yapmaya devam edecek. Uygun ödeme koşullarına sahip, modern ve güvenli TOKİ konutlarında oturmak isteyen ve kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşları sevindiren bir haber daha geldi. 2021 yılı için TOKİ 7 ilde ayda 389 TL taksitle binlerce aileyi daha ev sahibi yapacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutlara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. TOKİ başvurusu yapmak isteyen kişiler de başvuru yollarını merak ediyor. Ev sahibi olmak için ise yapmanız gerekenler çok basit!