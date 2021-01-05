TOKİ her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi aileleri taksitle ev sahibi yapmaya devam edecek. Uygun ödeme koşullarına sahip, modern ve güvenli TOKİ konutlarında oturmak isteyen ve kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşları sevindiren bir haber daha geldi. 2021 yılı için TOKİ 7 ilde ayda 389 TL taksitle binlerce aileyi daha ev sahibi yapacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutlara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. TOKİ başvurusu yapmak isteyen kişiler de başvuru yollarını merak ediyor. Ev sahibi olmak için ise yapmanız gerekenler çok basit!
Yayımlanan ilanlar kapsamında aralarında Çorum, Denizli, Karabük, Niğde, Rize, Van ve Zonguldak'ın yer aldığı 7 ilde ucuz konut satışı yapılacağı duyuruldu.
TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
ÇORUM İLİ, DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut,
DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında 37 Adet Konut,
KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT Projesi Kapsamında 249 Adet Konut,
NİĞDE İLİ ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 2 Adet Konut,
NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ 118 ADET KONUT Projesi Kapsamında 44 Adet Konut,
RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN Projesi Kapsamında 20 Adet Konut,
VAN İLİ ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS Projesi Kapsamında 60 Adet Konut,
ZONGULDAK MERKEZ ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 119 Adet Konut satışa sunuldu.
TOKİ EV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Projeden konut satın almak isteyen kişiler başvurularını Ziraat Bankası Altunhisar Niğde şubesi üzerinden yapabilecekler. TOKİ tarafından satışa sunulan tüm konut projelir TOKİ GOV TR resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup konut başvuruları ilanlarda belirtilen Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı tutarı ile kabul edilmektedir.
AYNI EVDE İKAMET EDENLER BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
EVLER KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?
Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
BU ŞARTI TAŞIYORSANIZ...
Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir.
(Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.