5 Ocak Salı altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatının 462 TL olduğu gözlemlenirken çeyrek fiyatı ise 750 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı rekor fiyatlarına veda ederken gelen aşı haberleriyle sürdürdüğü aşağı yönlü hareketinin yerini ise durgunluk aldı. Peki, 5 Ocak altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…