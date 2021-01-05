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    • Ekonomi
    • 05.01.2021 09:55
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    • 05.01.2021 09:55
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    5 Ocak Salı düştü! , çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    ından en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de oldu. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen sarı metal için canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. 5 Ocak Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, , çeyrek altın, ı fiyatı ne kadar? İşte, 5 Ocak güncel altın fiyatları...

    5 Ocak Salı altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatının 462 TL olduğu gözlemlenirken çeyrek fiyatı ise 750 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı rekor fiyatlarına veda ederken gelen aşı haberleriyle sürdürdüğü aşağı yönlü hareketinin yerini ise durgunluk aldı. Peki, 5 Ocak altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

    ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

    Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının serbest piyasada gram 463, çeyrek fiyatının ise 750 TL'den işlem gördüğü gözleniyor…

    ATA ALTIN

    Alış: 3.075,70

    Satış: 3.100,80

    CUMHURİYET ALTIN

    Alış: 3.048,00

    Satış: 3.094,00

    GRAM ALTIN

    Alış: 461,69

    Satış: 461,81

    YARIM ALTIN

    Alış: 1.497,50

    Satış: 1.525,00

    ÇEYREK ALTIN

    Alış: 748,80

    Satış: 763,70

    TAM ALTIN

    Alış: 2.937,40

    Satış: 2.995,48

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış: 417,14

    Satış: 433,27
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    Haberler Ekonomi 5 Ocak Salı altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?