2021 yaşlı aylığına 65 yaş ne kadar zam geldi? Yaşlılık aylığı Ocak 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?

YAŞLILIK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Yaşlılık aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen yaşlılık maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda yaşlılık maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Yetkili hastaneden alınmış yaşlılık sağlık kurulu raporuna göre "yaşlılık" (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede yaşlılık (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış yaşlılık yakını bulunanlar,

bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.