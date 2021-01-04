THY kargoda yüksek uçtu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Covid-19'a rağmen uluslararası kargo taşımacılığında pazar paylarını büyüttüklerini belirterek, "2020 yılı başında kargo uçakları ile 88 noktaya hizmet veriyorduk, an itibarıyla 96 noktaya operasyon düzenliyoruz. Turkish Cargo olarak uluslararası pazar payımızı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla yüzde 4.7'ye çıkardık" dedi.
SPOR HİSSELERİ KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da spor endeksi 2020'de yüzde 92.2 değer kazanırken, 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi. Fenerbahçe Futbol, 2020'de yüzde 104.3 prim ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen yıl yüzde 99.5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 90, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri yüzde 64.9 kazandırdı.
5.8 MİLYAR METREKÜP AKTI
Rusya gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya 2020'de 5.8 milyar metreküp gaz taşındı. TürkAkım Gaz Taşıma, Güney Akım şirketine ait Kıyıköy Gaz Alım Terminali'nden aldığı gazı Bulgaristan'ın Istranca Ölçüm ve Kompresör İstasyonu'na kadar taşıdı. TürkAkım'dan taşınan 5.8 milyar metreküp gaz, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya'daki tüketicilere ulaştı.
SPOR HİSSELERİ KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da spor endeksi 2020'de yüzde 92.2 değer kazanırken, 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi. Fenerbahçe Futbol, 2020'de yüzde 104.3 prim ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen yıl yüzde 99.5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 90, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri yüzde 64.9 kazandırdı.
5.8 MİLYAR METREKÜP AKTI
Rusya gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya 2020'de 5.8 milyar metreküp gaz taşındı. TürkAkım Gaz Taşıma, Güney Akım şirketine ait Kıyıköy Gaz Alım Terminali'nden aldığı gazı Bulgaristan'ın Istranca Ölçüm ve Kompresör İstasyonu'na kadar taşıdı. TürkAkım'dan taşınan 5.8 milyar metreküp gaz, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya'daki tüketicilere ulaştı.