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    THY kargoda yüksek uçtu

    (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , Covid-19'a rağmen uluslararası kargo taşımacılığında pazar paylarını büyüttüklerini belirterek, "2020 yılı başında kargo uçakları ile 88 noktaya hizmet veriyorduk, an itibarıyla 96 noktaya operasyon düzenliyoruz. olarak uluslararası pazar payımızı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla yüzde 4.7'ye çıkardık" dedi.

    THY kargoda yüksek uçtu
    (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Covid-19'a rağmen uluslararası kargo taşımacılığında pazar paylarını büyüttüklerini belirterek, "2020 yılı başında kargo uçakları ile 88 noktaya hizmet veriyorduk, an itibarıyla 96 noktaya operasyon düzenliyoruz. olarak uluslararası pazar payımızı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla yüzde 4.7'ye çıkardık" dedi.

    SPOR HİSSELERİ KAZANDIRDI
    Borsa İstanbul'da spor endeksi 2020'de yüzde 92.2 değer kazanırken, 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi. Fenerbahçe Futbol, 2020'de yüzde 104.3 prim ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen yıl yüzde 99.5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 90, hisseleri yüzde 64.9 kazandırdı.

    5.8 MİLYAR METREKÜP AKTI
    Rusya gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya 2020'de 5.8 milyar metreküp gaz taşındı. , şirketine ait Kıyıköy Gaz Alım Terminali'nden aldığı gazı 'ın Istranca Ölçüm ve Kompresör İstasyonu'na kadar taşıdı. TürkAkım'dan taşınan 5.8 milyar metreküp gaz, Bulgaristan, , ve 'daki tüketicilere ulaştı.
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