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    • Ekonomi
    • 04.01.2021 16:17
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    • 04.01.2021 16:17
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    ile birleşmesine bir onay daha! Dev şirketler birleşiyor

    Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden ile 'in bağlı bulunduğu 'nun hissedarları, ile birleşme anlaşmasına onay verdi.

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    Dev şirketler birleşiyor! Onay verildi

    ve markalarının bağlı bulunduğu Fransız 'nun hissedarları, Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşmasını onayladı.

    Bugün yapılan PSA Grubu'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng'in içinde bulunduğu hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı Stellantis adlı şirketi oluşturmak için varılan anlaşmayı onayladı.

    FCA hissedarlarının söz konusu birleşmeye ilişkin kararlarını gün içinde vermesi bekleniyor.

    Aralık 2019'a Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurmuştu.

    Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da, Fiat Chrysler ile PSA'nın birleşmesine koşullu onay vermişti.

    Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis'in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

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    Haberler Ekonomi PSA Grubu ile Fiat Chrysler birleşmesine bir onay daha! Dev şirketler birleşiyor