MasterChef 2020 şampiyonluk ödülü araba hangi model? Jeep Renegade ne kadar, kaç TL?

Yenilenen dış görünümle birlikte konfor, güç, eğlence ve gelişmiş güvenlik özellikleri. Jeep® Renegade Sport, kişiselleştirilmiş gösterge panelinden, yüksek kaliteli koltuklara, Uconnect™ 5.0" Radyo ve eller serbest Bluetooth® kontrolüne kadar istediğiniz her şeye sahiptir. Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, yeni Trafik İşareti Tanıma, Akıllı Hız Asistanı ve Hız Sabitleme gibi gelişmiş güvenlik ve konfor özellikleri.





ÖDÜLLÜ ARABA!

Üst üste üçüncü defa Jeep® Renegade 4x4 Dergisi tarafından bu yıl da 'Yılın En İyi B Sınıf SUV'u' ödülünü kazandı. Renegade'in başarısı kullanışlılığına dayanmaktadır. Ancak yalnız bizim söylediklerimize bakmayın: Uzmanlar kurulu şöyle diyor, "Renegade, sınıfının diğer araçlarını geride bırakan tasarım, donanım ve arazi becerilerine sahip."