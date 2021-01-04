MasterChef 2020 şampiyonluk ödülü araba hangi model? Jeep Renegade ne kadar, kaç TL? Sorularının yanıtları dün akşamdan bu yana merakla araştırılıyor. Aylardır süre mücadele dün akşam sona erdi ve Masterchef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı oldu. Birinci yarışmacı kadar verilen ödül de oldukça dikkat çekti. MasterChef 2020 şampiyonluk ödülü Jeep Renegade hakkında merak edilenleri derledik.
MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye 2020 için birinci olan kişiye verilecek ödülün 500 bin TL olduğu bildirilirken MasterChef 2020 yarışmasında para ödülü yerine şampiyonluk ödülünün lüks bir araba olduğu belirtildi. Yarışmanın final gününde programda da gösterilen lüks araç dikkat çekerken programın 2018 sezonunda para ödülü verilmiş geçen yıl da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. Öte yandan Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor.
MasterChef 2020 verilen araba modeli Jeep Renegade olarak dikkat çekti. Arabanın yaklaşık 300 BİN TL olduğu bilinmektedir.
Yenilenen dış görünümle birlikte konfor, güç, eğlence ve gelişmiş güvenlik özellikleri. Jeep® Renegade Sport, kişiselleştirilmiş gösterge panelinden, yüksek kaliteli koltuklara, Uconnect™ 5.0" Radyo ve eller serbest Bluetooth® kontrolüne kadar istediğiniz her şeye sahiptir. Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, yeni Trafik İşareti Tanıma, Akıllı Hız Asistanı ve Hız Sabitleme gibi gelişmiş güvenlik ve konfor özellikleri.
ÖDÜLLÜ ARABA!
Üst üste üçüncü defa Jeep® Renegade 4x4 Dergisi tarafından bu yıl da 'Yılın En İyi B Sınıf SUV'u' ödülünü kazandı. Renegade'in başarısı kullanışlılığına dayanmaktadır. Ancak yalnız bizim söylediklerimize bakmayın: Uzmanlar kurulu şöyle diyor, "Renegade, sınıfının diğer araçlarını geride bırakan tasarım, donanım ve arazi becerilerine sahip."
Jeep® Renegade, iki çeker ve dört çeker arasında sorunsuz geçiş yapmak için arka aks bağlantı kesme sistemine sahip iki 4x4 sistemi seçeneğine sahip. Renegade Trailhawk®'taki Jeep Active Drive Low sistemi, çeşitli koşullarda iyi performans gösterme başarısının sembolü olan Trail Rated® rozetini kazandırmıştır.
Mükemmel bir yolculuk hayal edin. Jeep® Renegade Apple CarPlay destekli Uconnect™ 7.0" Bilgi Eğlence sistemi ile araç içinde yolculuğun tadını çıkarın. Otomatik çift bölgeli klima, dokunmatik ekran üzerinden ayarlanabilir ve kontrol edilebilir.
Eşsiz bir sürüş deneyiminin keyfini çıkarmak için direksiyonun ardında güvende hissetmek önemlidir. Jeep® Renegade, Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkazı, Adaptif Hız Sabitleyici, Park Yardım Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Sensörler ve yeni Trafik İşareti Tanıma ve Akıllı Hız Asistanı dahil olmak üzere, 60'tan fazla güvenlik özelliği sunmaktadır.