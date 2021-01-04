Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler? 2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor!

2021 yılı vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Bu durum birçok kalemde zam yapılmasını da beraberinde getirdi. 65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıkacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...