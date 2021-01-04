2021 yeni bekçi, öğretmen, polis, hemşire maaşları... Kalem kalem memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşları!

ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Bu açıklama sonrası en çok merak edilen konuların başında öğretmenlerin 2021 Ocak ile Haziran aylarında alacakları zamlı maaşların ne kadar olacağı, maaş zammının ne kadar olduğu konusu geliyor. Öğretmenler ile atama bekleyen on binlerce kişi, 15 Ocak tarihinde hesaplara ne kadar maaş yatacağını aramaya başladı.

Öğretmenler, yılın ilk dönemlerinde yüzde 15 'lik vergi dilimine giriyor. Bu nedenle 2020 Temmuz ile 2020 Aralık arasında 4369 lira maaş aldı.

2021 Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında ise öğretmenler 4 bin 734 lira alacak.