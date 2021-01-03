Yerli oto için inşaata başlandı

Otomobili Girişim Grubutarafından yerli otomobilin üretileceği fabrikanın bu ay başlayacak üst yapı inşaatındaistihdam edileceğinin açıklanması, ilçede sevince yol açtı. Fabrikanın yapıp çalışmaları devam ederken, TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, fabrika inşaatının zemin güçlendirmesi için 24 bin kolona ulaşıldığı bilgisi verildi. Ayrıca açıklamada,binalarının zemin güçlendirme çalışması tamamlanıp,belirtildi..