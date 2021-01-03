Yerli oto için inşaata başlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yerli otomobilin üretileceği fabrikanın bu ay başlayacak üst yapı inşaatında 5 bin kişinin istihdam edileceğinin açıklanması, ilçede sevince yol açtı. Fabrikanın yapıp çalışmaları devam ederken, TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, fabrika inşaatının zemin güçlendirmesi için 24 bin kolona ulaşıldığı bilgisi verildi. Ayrıca açıklamada, enerji, boya ve gövde binalarının zemin güçlendirme çalışması tamamlanıp, beton dökümüne başlandığı belirtildi..
- Ekonomi
- 03.01.2021 Gazete