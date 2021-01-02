TESK: Prim teşviği yeniden belirlensin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcunu düzenli ödeyen esnafa verilen yüzde 5'lik Hazine teşviğinin Coronavirüs salgını koşulları göz önünde bulundurularak artırılmasını istedi. Palandöken, 2013'te sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla başlatılan 'yüzde 5'lik Hazine prim teşviğine ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi'nin de salgın nedeniyle bu yıl tüm esnaf ve sanatkar için uygulanması gerektiğini söyledi.