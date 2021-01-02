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    TESK: Prim teşviği yeniden belirlensin

    (TESK) Genel Başkanı , prim borcunu düzenli ödeyen esnafa verilen yüzde 5’lik teşviğinin ı koşulları göz önünde bulundurularak artırılmasını istedi.

    TESK: Prim teşviği yeniden belirlensin

    (TESK) Genel Başkanı , prim borcunu düzenli ödeyen esnafa verilen yüzde 5'lik teşviğinin ı koşulları göz önünde bulundurularak artırılmasını istedi. Palandöken, 2013'te sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla başlatılan 'yüzde 5'lik Hazine prim teşviğine ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi'nin de salgın nedeniyle bu yıl tüm esnaf ve sanatkar için uygulanması gerektiğini söyledi.

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    Haberler Ekonomi TESK: Prim teşviği yeniden belirlensin