Dün yılbaşı tatili nedeniyle bugün hem Türkiye'de hem yurt dışında piyasalar işlem yapmadı. Perşembe günü ise altın piyasasında, en düşük 446 bin 500 lirayı, en yüksek ise 454 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 452 bin 300 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 artışla 454,00 liradan tamamladı. Dün küresel piyasalarda Covid-19 belirsizliklerinin desteğindeki altın 1,900 dolar sınırına yükselerek, 2020 yılını yaklaşık yüzde 25 ile, 2010 yılından bu yana en yüksek artışla kapattı. İşte 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?