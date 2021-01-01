2020 yılındaki bu azalma oranını farklı çevresel ve ekonomik kazançlar üzerinden değerlendirmek gerekirse 2020 yılı uygulaması ile yaklaşık 8 bin 300 ton daha az sera gazı salınımı,3 milyon MWh enerji tasarrufu, 1.8 milyon varil petrol kullanım tasarrufu sağlanmış olduğu söylenebilir. Bu tasarrufun mali boyutu ise yaklaşık 1.8 milyar Türk Lirası olarak da ifade edilebilir."