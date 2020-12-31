Emekliler Ocak artışı için gün sayarken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) zam için öneri geldi.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artış emeklilerimize de yapılsın" çağrısı yaptı.
Asgari ücretin 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini, 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21.56 oranında arttığını belirten Ergün, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en az aylık ödemesi bin 500 lira. 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalı.
Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz" dedi.
ÖNCELİKLİ OLSUN
Ergün, şu ifadeleri kullandı: "Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip.
Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim.
2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz.
Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz."
4 OCAK KİLİT TARİH
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Artış oranı 4 Ocak'ta belli olacak.