Asgari ücretin 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini, 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21.56 oranında arttığını belirten Ergün, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en az aylık ödemesi bin 500 lira. 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalı.