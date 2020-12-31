Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.12.2020 10:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2020 10:19
    ABONE OL

    Son dakika: 'ndan açıklaması!

    Son dakika haberleri... Cumhuriyeti 'ndan işlemleri hakkında flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak yayımlanacağını duyurdu.

    Merkez Bankası'ndan swap açıklaması!

    , işlemlerine dair verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak yayımlayacağını duyurdu

    'ndan yapılan açıklamada, " Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır." denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap açıklaması!