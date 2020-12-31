Sigaraya zam var mı? 2021 sigara fiyatları nasıl oldu? 2021 sigara fiyat listesi!

2021'de sigaraya zam var mı? 2021 sigara fiyatları sigara kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sigara fiyat listesi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Daha önce yılbaşıyla birlikte yeni yılda sigara fiyatları zamlanmıştı. Bu yılda yılbaşıyla birlikte sigaraya zam olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 sigara fiyat listesi nasıl? İşte 1 Ocak 2021 itibariyle geçerli olan zamlı fiyat listesi!