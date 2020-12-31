Sigaraya zam var mı? 2021 sigara fiyatları nasıl oldu? 2021 sigara fiyat listesi!

2021'de sigaraya zam var mı? 2021 sigara fiyatları sigara kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sigara fiyat listesi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Daha önce yılbaşıyla birlikte yeni yılda sigara fiyatları zamlanmıştı. Bu yılda yılbaşıyla birlikte sigaraya zam olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 sigara fiyat listesi nasıl? İşte 1 Ocak 2021 itibariyle geçerli olan zamlı fiyat listesi!
2021 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Sigaraya zam için herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sigara fiyatlarının aynı fiyattan yeni yılda da satılması bekleniyor.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL