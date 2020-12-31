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    • Ekonomi
    • 31.12.2020 17:13
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    • 31.12.2020 17:13
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    var mı? nasıl oldu? !

    Her yeni yılda yapılırken yeni yıla girilirken vatandaşlar da 2021’de sigaraya zam olup olmadığını merak ediyor. sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. nasıl? sigara kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Sigara fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin arama motorlarında yoğun şekilde sorgulama yapılıyor. Peki, 2021 sigara fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Sigaraya zam var mı? 2021 sigara fiyatları nasıl oldu? 2021 sigara fiyat listesi!

    2021'de sigaraya zam var mı? 2021 sigara fiyatları sigara kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sigara fiyat listesi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Daha önce yılbaşıyla birlikte yeni yılda sigara fiyatları zamlanmıştı. Bu yılda yılbaşıyla birlikte sigaraya zam olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 sigara fiyat listesi nasıl? İşte 1 Ocak 2021 itibariyle geçerli olan zamlı fiyat listesi!

    2021 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    Sigaraya zam için herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sigara fiyatlarının aynı fiyattan yeni yılda da satılması bekleniyor.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL
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    Haberler Ekonomi Sigaraya zam var mı? 2021 sigara fiyatları nasıl oldu? 2021 sigara fiyat listesi!