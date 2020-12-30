Vergilere harçlara yeni yıl ayarı

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi dilimleri, emlak, motorlu taşıt vergisi (MTV), harçlar, cezalar, mobil abonelik, engelli araçlarında ÖTV muafiyeti tutarları açıklandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak uygulanacak. Buna göre; en düşük MTV 109, en yüksek ise 50 bin 107 lira oldu. Cep telefonu aboneliğinden alınan maktu vergi 86 lira olurken, emlak vergisi yüzde 4.55 artırıldı. ÖTV'siz engelli taşıt aracında limit artırıldı. ÖTV'siz 303 bin liralık araç sınırı 330 bin liraya çıkarıldı. B sınıfı ehliyet 820 lira oldu.