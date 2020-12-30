HOŞ GELDİN FAİZLERİNE DİKKAT EDİN

Bankalar müşteri çekebilmek için ilk aylarda mevduat faizini diğer bankalara göre yarım ya da bir puan fazla verebiliyor. Ancak ertesi ay mevduat yenilendiğinde diğer bankalardan daha düşük faizlerle karşılaşılabiliyor.