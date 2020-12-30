Borcunuz hemen siliniyor! Fırsat için 31 Ocak son başvuru tarihi! GİB başvuru şartları nelerdir?

SGK ve vergi borcu olan vatandaşlar için önemli bir adım atıldı ve yapılandırma fırsatı için son gün gelip çatıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre ise borç silme ve dondurma işlemlerinin otomatik olarak yapılacağı belirtilmişti. Son ödeme günü için ise saatler yaklaştı. Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı devam ediyor. Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Fırsattan yararlanmak isteyenler başvuru ile ilgili şartları merak ediyor.

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Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi.