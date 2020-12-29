Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Bu kapsamda özellikle asgari ücret ve AGİ zammını belli olmasıyla birlikte gözler Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. TÜİK'in açıkladığı ilk 5 aylık enflasyon verisinin ardından rakamlar yavaş yavaş netleşiyor. Milyonlarca emekli ve memurun yeni maaşı için sadece bir veri bekleniyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında son detaylar...
2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların 2021 Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurlar Ocak'ta yüzde 3'lük zamma ilaveten 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak. Yeni maaşların belli olması için sadece bir veri kaldı. 4 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinin ardından yeni memur maaşları netleşecek.
MEMURA ÇİFTE KAZANÇ
Ocak zammı yüzde 6.96 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3.719 liradan 3.978 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
Yüzde 6.96 zam ile eş yardımı 375,52 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,60, 6 yaş üstü için 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 540,72 liraya ulaşacak.
MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 7.02 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 3.02 fark oluşurken, Aralık verisi ile bu oran artıracak ya da azaltacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2020 enflasyonu yüzde 14.18 olarak tahmin edildi.
Bu tahmin 6 aylık enflasyonun yüzde 7.96 olacağını gösteriyor. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 fark alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2.814 liradan 3.010 liraya yükselecek.
2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılacak. Son veri olan Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak'ta açıklanacak ve emeklilere yapılacak kesin zam oranı belli olacak. Emekliler, ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak.
Merkez Bankası'nın beklenti anketinden emekli maaşları için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece 1 veri kaldı. Aralık enflasyonu zam oranını ortaya koyacak.
EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere seyyanen zam talebinde bulundu. Emeklilerin önemli bir bölümünün aylığının dışında hiçbir gelirinin bulunmadığına dikkat çeken Ergün, Covid-19'un gelirleri de olumsuz etkilediğini söyledi.
Ergün, "Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske, siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam istiyoruz" dedi.
EN ÇOK 6.822 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 447,55 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 822 lira 92 kuruşa çıkacak.