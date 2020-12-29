Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Bu kapsamda özellikle asgari ücret ve AGİ zammını belli olmasıyla birlikte gözler Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. TÜİK'in açıkladığı ilk 5 aylık enflasyon verisinin ardından rakamlar yavaş yavaş netleşiyor. Milyonlarca emekli ve memurun yeni maaşı için sadece bir veri bekleniyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında son detaylar...

2021 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurların 2021 Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurlar Ocak'ta yüzde 3'lük zamma ilaveten 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak. Yeni maaşların belli olması için sadece bir veri kaldı. 4 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinin ardından yeni memur maaşları netleşecek.