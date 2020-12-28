KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TCDD İşçi alımı için adayların öncelikle 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmaları gereklidir. Genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir durumu olmamak, Askerlik ile ilgisi olmamak, 18 Yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR kaydı bulunmak " şartları aranacak.

Özel olarak ise:

Kaynakçı: "Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)"

Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü: Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ve G sınıfı ehliyet Sahip Olmak.

Diğer Unvanlar için ise ilgili kurumlardan mezun olmuş olmak gereklidir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinde 28 Aralık 2020 tarihi ile yayımlanıp başvuru süreci başlayacaktır. Adaylara verilecek olan 4 günlük süre sonunda yani 01 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Başvurular " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAr