İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün saat 10.30'da Bakanlığın ev sahipliğinde başladı. Asgari ücret zam görüşmesinin ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira, net ise 2825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından AGİ ücretleri de araştırılmaya başlandı. Peki evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2021 AGİ ödemesi kaç para olacak? İşte detaylar…
2021 AGİ ZAM ORANI, AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,73 TL - 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL - 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL - 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL - 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL - 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL - 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL - 456,12 TL
AGİ NEDİR?
Alışverişlerde toplanan fiş ve faturaların yer aldığı vergi iade zarfları, 2007 yılından sonra yerini AGİ'ye bıraktı. Buna göre, Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
AGİ NASIL HESAPLANIR?
AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.
ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ZAM GELEN KALEMLER
Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.
İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.
Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.
Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.