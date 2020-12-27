Yıl bitmeden rekor geldi! Yeni hedef 3 milyar dolar

2021'i karşılamaya günler kala, Türkiye ihracatının yükseliş ivmesi sürüyor. Koronavirüs pandemisiyle küresel bir kriz yaşayan dünya ekonomilerinde daralma olsa da tarım ihracatı büyümede hız kesmiyor. Gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde, üretici ülkelere olan talepte önemli artışlar yaşanıyor. Ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak için tedarik ve stok artırdığı bu süreç, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında da rekor tazeletti.

Narenciye, taze meyve ve taze sebze olarak gruplandırılan yaş meyve ve sebze ihracatı, Türkiye genelinde 1 Ocak/22 Aralık 2019 tarihleri arasında 2 milyar 184 milyon dolar iken, 2020'nin aynı döneminde 2 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ürünlerin değer artışı genel toplamda yüzde 20.65 oldu. Sektör, açıklanan resmi verilere göre kasım ayında ise 372 milyon dolarlık ihracatıyla tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmişti.

Milliyet'in haberine göre 2020'nin yaş meyve ve sebze ihracatı lideri de yine mandalina oldu. Mandalinanın ardından ise ilk 10 ürün sıralaması; domates, limon, kiraz/vişne, üzüm, şeftali, biber, portakal, nar ve elma olarak gerçekleşti.