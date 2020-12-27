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    • Ekonomi
    • 27.12.2020 14:56
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    • 27.12.2020 14:56
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    ! haftanın fırsatlarında neler var?

    vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Yılbaşı yaklaşırken konsepte uygun pek çok çeşitte ürün satışa sunuldu. Markete gitmeden önce alacaklarını belirleyerek liste yapmak isteyen vatandaşlar kataloğu merakla araştırıyor. Peki ? Her hafta heyecanla beklenen ürünler kataloğu yine dopdolu, birbirinden güzel ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. Marketler hafta için 10:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2020! ŞOK aktüel haftanın fırsatlarında neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2020 haberimizde yer alıyor. Peki ŞOK aktüel haftanın fırsatlarınde neler var? Yılbaşı ürünleri olarak kuruyemişlerden atıştırmalıklara, oyunlardan ev giyime, tekstilden temel gıdaya, teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar daha pek çok çeşitte ürünler yer alıyor. Satışa sunulan ürünleri markete gitmeden önce inceleyerek alacaklarının listesini yapmak isteyen vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. İşte detaylar…

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 ARALIK 2020

    borcam ürünleri

    ütü masası

    yılbaşı oyunları

    teknolojik ürünler

    dekoratif ürünler

    puzzle

    atıştırmalıklar

    oyuncaklar

    temel gıda ürünleri

    kuruyemişler

    Beşler Fermente Sucuk

    Borcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi

    İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 27 Aralık 2020! ŞOK aktüel haftanın fırsatlarında neler var?