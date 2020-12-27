

Örneğin, 1 Eylül 2016 tarihinde emekli olan gurbetçinin aylığı kısa süreli çalışması bulunduğu için 2 Temmuz 2019 tarihinde kesilmiş ve yersiz ödenen aylıklar tahsil edilmiş diyelim. Bu kişi 16 Aralık 2020 tarihinde yeniden emeklilik başvurusunda bulunduğunda, halen kısa süreli çalışmaya devam ediyor olsa bile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık bağlanacak.



26 Haziran 2020 tarihinden önce aylığı kesilmiş kişilerin emeklilikleri, dilekçe verdikleri tarihten itibaren başlatılacağı için gurbetçilerin bir an evvel emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor.