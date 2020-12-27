BORÇLARIMI YAPILANDIRMALI MIYIM?

Borçları yapılandırma özellikle birden fazla kredi kartı borcu olanlar ve çeşitli bankalardan kredi çekenler için pratik bir ödeme yöntemi oluşturmaya imkan verir. Borçların aksaması, hesap kesim tarihlerinin karışması, ödemelerin çakışması ya da borçların unutulması gibi durumlarda ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için borçları tek çatı altında toplanmasına dayalı olan yapılandırmada dikkat edilecek en önemli şey, faiz oranlarıdır. Borçları yapılandırmada bankaların sunduğu farklı faiz oranlarının karşılaştırılarak banka seçilmesi tavsiye edilir ve vadelerin de bütçe doğrultusunda belirlenmesi gerekir. Bankaların verdiği faiz oranları ise bankadan bankaya değiştiği için faiz oranı en düşük olan ve ödeme seçeneği en uygun olan bankalar belirlenir. Yapılandırmada düzenli ödeme yapılmaması halinde ise kredi notunun düşmesi gibi olumsuz sonuçlar ile karşılaşılabileceği için borçların düzenli ödenmesine dikkat edilmelidir.