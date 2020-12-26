Yabancı yatırımcıya rehber olacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi olan 'Property Buying Guide: İstanbul'u yayımladı. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehber, İngilizce basılan ve uluslararası yatırımcı için Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile zenginleştirildi.
YATIRIMCI İLGİSİ SÜRÜYOR
Rehberin tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, rehberin sadece yabancılara değil, yerli yatırımcılara da yol göstereceğini söyledi. Demirtaş, "Rehber fluluğu ortadan kaldıracak ve herkes için açık ve şeffaf bir yol haritası ortaya koyacak" dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Türkiye'deki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatma hedefiyle öncü bir rehber hazırladıklarını söyledi. Yabancıya satışın sürdüğünü ve bunda vatandaşlık hakkı teşviğinin önemli bir katkısının olduğunu aktaran Avdagiç, şöyle konuştu: "Yabancılara bu yılın 11 aylık döneminde 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize, pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini gösteriyor."
HEDEF İLK 5
Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi'nin, Türkiye'nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023 yılında 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde tanıtım açısından önemli olacağını söyledi. Akbal, "Uluslararası gayrimenkul yatırım pazarında Türkiye'nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
YATIRIMCI İLGİSİ SÜRÜYOR
Rehberin tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, rehberin sadece yabancılara değil, yerli yatırımcılara da yol göstereceğini söyledi. Demirtaş, "Rehber fluluğu ortadan kaldıracak ve herkes için açık ve şeffaf bir yol haritası ortaya koyacak" dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Türkiye'deki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatma hedefiyle öncü bir rehber hazırladıklarını söyledi. Yabancıya satışın sürdüğünü ve bunda vatandaşlık hakkı teşviğinin önemli bir katkısının olduğunu aktaran Avdagiç, şöyle konuştu: "Yabancılara bu yılın 11 aylık döneminde 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize, pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini gösteriyor."
HEDEF İLK 5
Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi'nin, Türkiye'nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023 yılında 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde tanıtım açısından önemli olacağını söyledi. Akbal, "Uluslararası gayrimenkul yatırım pazarında Türkiye'nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz" diye konuştu.