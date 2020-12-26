Öğrenciye özel okul desteği 4.849 TL

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan özel okul desteğine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Desteklerle öğrenci ve velilerin özel okulları tercih etmesi teşvik ediliyor. Eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında; ilkokul 3, 4. sınıflara 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8. sınıflara 4 bin 849 lira, ortaöğretim 10, 11 ve 12. sınıflara 4 bin 849 lira eğitim desteği verilecek. OSB dışındaki özel meslek liselerinde verilecek miktarlar ise ayrıca belirlendi.
- Ekonomi
- 26.12.2020 Gazete