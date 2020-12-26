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    Öğrenciye desteği 4.849 TL

    ile Hazine ve tarafından hazırlanan desteğine ilişkin tebliğ, 'de yayımlandı. Desteklerle öğrenci ve velilerin özel okulları tercih etmesi teşvik ediliyor.

    Öğrenciye özel okul desteği 4.849 TL
    Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan desteğine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Desteklerle öğrenci ve velilerin özel okulları tercih etmesi teşvik ediliyor. Eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında; ilkokul 3, 4. sınıflara 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8. sınıflara 4 bin 849 lira, ortaöğretim 10, 11 ve 12. sınıflara 4 bin 849 lira eğitim desteği verilecek. OSB dışındaki özel meslek liselerinde verilecek miktarlar ise ayrıca belirlendi.
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    Haberler Ekonomi Öğrenciye özel okul desteği 4.849 TL