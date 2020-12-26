Evden rahat rahat çalışma imkanı! Performansa göre aylık 2820 liraya kadar kazanın! Artık daha kolay...

Salgının dünya genelinde etkisini göstermesiyle birlikte birçok şirket ve işletme evden çalışma modeline geçti. Ancak işleri evden çalışmaya müsait olmayan sektörler koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. İşten salgın nedeniyle ayrılan ve iş bularak ailesine evden çalışıp katkı sunmak isteyenlerin sayısı son dönemde arttı. İŞKUR üzerinden duyurulan evden paketleme işleri vatandaşın ilgisini çekiyor. 3-4 aylık sürece bakıldığında bu işlere yönelen ev hanımlarının sayısında da artış yaşanıyor. Hane bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırmaktadır. Haberimizde İŞKUR güncel ilanlarını detaylı bir şekilde paylaştık.

EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.

EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE PAKETLEME İŞİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ