Son dönemlerde nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelerken dikkat çeken bir teklif sunuldu. Belirli tarihler arasında ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve bankalar yeni tekliflerini vatandaşa sunmakta. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Enpara.com %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağladığını duyurdu. Duyurunun ardından gözler kredi hakkındaki detaylara çevrildi. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmemektedir. İşte ihtiyaç kredisine dair bilgiler takvim.com.tr'de...

AYLIK GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

Enpara.com'un yüzde 1,69 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.955 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.