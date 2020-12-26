ATM'ye uğrayıp hemen alabilirsiniz! SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 675, 1.050, 1.500 lira ödeniyor. Milyonlar için promosyon fırsatı sürüyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 1,500 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer almaktadır.

YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR



Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.