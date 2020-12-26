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    16 bin sağlıkçı alınacak

    'na 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. imzasıyla 'de yer alan karara göre, 2021'de uygulanmak üzere yeni edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

    16 bin sağlıkçı alınacak
    Sağlık Bakanlığı'na 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'de yer alan karara göre, 2021'de uygulanmak üzere yeni edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi. Söz konusu personelin 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1'i diyetisyen, 1'i diş doktoru, 1'i psikolog ve 1'i sağlık teknisyeni olacak.
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    Haberler Ekonomi 16 bin sağlıkçı alınacak