16 bin sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021'de uygulanmak üzere yeni istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi. Söz konusu personelin 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1'i diyetisyen, 1'i diş doktoru, 1'i psikolog ve 1'i sağlık teknisyeni olacak.
- Ekonomi
- 26.12.2020 Gazete