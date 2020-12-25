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    En ucuz 801 TL

    Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek otomobillerde en pahalı trafik sı bin 626 lira ile ’da olacak. , ve bin 580 lira ile ikinci sırada yer alırken; , Aydın, , gibi 19 ilde fiyat bin 457 lirada kalacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak. En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul’da 2’den fazla yapmış otomobiller için 4 bin 65 lirayla yıla başlayacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası ve ’de 801 lira olacak.

    En ucuz sigorta 801 TL

    Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek otomobillerde en pahalı trafik sı bin 626 lira ile 'da olacak. , ve bin 580 lira ile ikinci sırada yer alırken; , Aydın, , gibi 19 ilde fiyat bin 457 lirada kalacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak. En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla yapmış otomobiller için 4 bin 65 lirayla yıla başlayacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası ve 'de 801 lira olacak.

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