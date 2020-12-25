En ucuz sigorta 801 TL

Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek otomobillerde en pahalı trafik sigortası bin 626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara bin 580 lira ile ikinci sırada yer alırken; Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 ilde fiyat bin 457 lirada kalacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak. En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4 bin 65 lirayla yıla başlayacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars ve Osmaniye'de 801 lira olacak.