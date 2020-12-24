Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Migroskop 24 Aralık 2020!

Migroskop 24 Aralık 2020 yayınlandı ve içerisindeki kampanyalar 6 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek. Migros aktüel ürünler kataloğu heyecanla ve merakla bekleniyor, yayınlandıktan sonra da ilgiyle incelenmeye başlanıyor. Vatandaşlar yılbaşı öncesinde alışverişlerini yapmak için hangi ürünlerde nasıl kampanyaların olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Haberimizin içeriğinden Migros aktüel ürünlerin kampanyalarının olduğu Migroskop 24 Aralık 2020 kataloğa ulaşabilirsiniz.