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    • Ekonomi
    • 24.12.2020 14:49
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    • 24.12.2020 14:50
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    yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Birbirinden çeşitli ürünleri belirli tarih aralığında satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan Migros kampanyalarında bu kez neler var? Yeni yıl yaklaşırken bu özel güne özel ürün çeşitliliği dikkat çekiyor. Kuruyemişlerden oyunlara, atıştırmalıklardan içeceklere, yılbaşı sepetlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar daha pek çok fırsat sizleri bekliyor. haberimizin içeriğinde yer alıyor. Siz de in yer aldığı 24 Aralık 2020 kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Migroskop 24 Aralık 2020!

    Migroskop 24 Aralık 2020 yayınlandı ve içerisindeki kampanyalar 6 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek. Migros aktüel ürünler kataloğu heyecanla ve merakla bekleniyor, yayınlandıktan sonra da ilgiyle incelenmeye başlanıyor. Vatandaşlar yılbaşı öncesinde alışverişlerini yapmak için hangi ürünlerde nasıl kampanyaların olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Haberimizin içeriğinden Migros aktüel ürünlerin kampanyalarının olduğu Migroskop 24 Aralık 2020 kataloğa ulaşabilirsiniz.

    MİGROSKOP 24 ARALIK 2020!

    kuruyemiş çeşitleri

    peynir çeşitlerinde fırsatlar

    çay ve kahve çeşitleri

    atıştırmalıklarda kampanyalar

    içecekler

    atıştırmalıklar

    havlu kağıtlarda kampanyalar

    bebek ürünlerinde fırsatlar

    yılbaşına özel oyun çeşitleri

    gıda ürünleri

    şarküteri ürünleri

    hijyen ürünlerinde fırsatlar

    çikolatalar

    kişisel bakım ürünleri
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    Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Migroskop 24 Aralık 2020!