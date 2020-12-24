Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Ve değişti... İndirim 1.626 lira... yüzde 0.75’e düşürüldü!

En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.

ZORUNLU GTRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortasını düzenli olarak yaptıran araç sahipleri, kusurlu oldukları trafik kazalarındaki ortaya çıkabilecek maddi sorumluluklardan kurtulur ve karşı tarafın aracında ortaya çıkan maddi hasarlar da karşılanır. Karşı araçta yer alan sürücü kişi ve yolculardaki bedensel zararlarda trafik sigortasının teminatı kapsamında olur. Hastane masrafları ve ölüm gibi ciddi durumlar ortaya çıktığı zaman kusurlu olan şoförün ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminatlar da zorunlu trafik sigortası tarafının teminatları arasındadır.

Kanunlar tarafından yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasını yaptırmanız zorunludur. Aksi taktirde Trafik sigortası geciktirme ya da yaptırmama cezası ödemek zorunda kalırsınız. Trafik sigortasını yaptırmayı ertelemeniz para ve zaman kaybına uğramanıza da sebep olur. Bu sebeple, sigorta yenileme işlemini de düzenli olarak takip etmelisiniz.

Trafik sigortasına ait olan poliçe süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinin her yıl yenilenmesi kanunlar tarafından zorunludur. 1 yıl geçerli olan poliçenin, poliçe bitim süresine kadar tekrar yenilenmesi gerekir. Trafik sigorta poliçesi için ortaya çıkan yeni uygulamalardan sonra sigorta şirketleri için prim ve teminatlar konusunda serbestlik söz konusu oldu. Sigorta şirketleri, trafik sigortasının prim ücretlerini belirlerken aracın türü, ticari olup olmadığı, yer aldığı il gibi şartlara bakarak değiştirebilir. Ayrıca sigorta şirketleri primler için taksit de uygulayabilir.