Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 3000 icra ve zabıt katibi ilanları... Adalet Bakanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından tutanak katibi ve icra katibi alımı bekleniyor. Türkiye genelinde yapılacak zabıt katibi alımı uzun zamandır bekleniyordu. Her yıl yapılan alımlar 2020 senesinde yapılmadı ve senenin son günlerine girildi. 2021 senesinin ilk günlerinde yapılması beklenen zabıt katibi ve icra katibi alımı için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Adliyelerde çalışan zabıt katipleri, evrak işlerini , davaların temize geçilmesini, dosyaların düzenini, davanın takibini yapar ve hakime yardımcı olur ve onunla çalışır.
2020 adalet bakanlığı memur alımı kadro dağılımları belli mi?
Adalet Bakanlığı tarafından alınacak olan 10 Bin memur alımına ilişkin kadro dağılımı henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat tahminlere göre bu alımın 5000-6000 arası İnfaz Koruma memuru, 2000-3000 arası zabıt katibi ve icra katibi geri kalan kısmın ise diğer ünvanlar olacağı belirtilmektedir.
İCRA KATİBİ NEDİR
Adalet Bakanlığı Bünyesinde İcra Müdürlüklerinde görev alan kişilere denir.
ZABIT KATİBİ NEDİR?
Adliyelerde çalışan zabıt katipleri, evrak işlerini , davaların temize geçilmesini, dosyaların düzenini, davanın takibini yapar ve hakime yardımcı olur ve onunla çalışır. Zabıt kâtibi, Adalet Bakanlığınca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personeldir.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak zabıt katibi ile icra katibi alımında başvuru genel koşulları şu şekilde :
TC vatandaşı olmak,
KPSS'den en az 70 almış olmak.
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş , askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)