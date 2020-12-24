Korana virüs krizi sebebi ile binlerce kiracı ödemede güçlük yaşıyor. Kira yardımı mevzusunda ise araştırmalar arttı. Devletin para destekleri programı arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden yapılan kentsel değişim kira desteği programı da yer almaktadır. Evini kentsel değişime veren bireylere yeni evlerini teslim alana kadar ödenen kira desteği sayesinde kiraya çıkan şahısların mağdur olmalarının önlenmesi kastedilmektedir. Hali Hazırda uygulanmakta olan geçerli listeye göre devletin en düşük kentsel değişim kira desteği meblağı 715 lira ve azami kira desteği meblağı ise 1.150 TL olarak ödenmektedir. Peki aylık 1.150 TL kira desteği, 2 bin 350 lira taşınma ödemesi nasıl alınır?
KİRACILARA 2 BİN 300 TL TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR!
Kentsel dönüşümde evini boşaltan ve taşınan kiracılara ise taşınma desteği adı altında devlet tarafından illere göre belirlenmekle beraber en düşük bin 430 TL ve en yüksek 2 bin 350 liralık taşınma yardımı desteği ödemesi yapılmaktadır.
Taşınma desteği almak için başvuru yapılan kişinin evinin kentsel dönüşüm kapsamı altında riskli yapı olması nedeni ile yıkılması zorunluluğu bulunmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.
DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
Tahliye kararı verilmesi ya da yıkım işleminin başlaması ile devletin kira yardımı da başlamaktadır.
18 AY BOYUNCA
Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay kira yardımı veriliyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa bu süre 36 aya kadar çıkabiliyor. Kira yardımının anlaşma ile tahliye edilen binalara yapıldığını da ekleyelim. Mülkiyetini belgeleyemeyenler bu hakların hiçbirinden yararlanamıyor.
BAŞVURU GEREKİYOR
Kira yardımı alabilmek için tahliyeden itibaren en geç 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri'ne diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne gerekli belgeler ile dilekçe veriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için farklı belgeler isteniyor. Bu belgeleri bakanlığın web sitesinden öğrenebilirsiniz.
KONUT HESABI NEDİR?
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba 'Konut hesabı' deniliyor.
KONUT HESABI NEDEN AÇILIR?
Hesap ile devlet, vatandaşın hem birikim yapmasını ve ev sahibi olmasını olmasını amaçlıyor. Uygulama ile konut stoklarının eritilmesi hedefleniyor.
Bankaların 'tasarruf hesapları' sınıfı içerisinde yer alan konut hesabında birikim yapma zorunluluğu aranıyor. 3 yıl boyunca düzenli olarak bu konut hesabında birikim yapılması sonucunda devlet 25 bin TL'ye kadar destek sunuluyor.
HANGİ BANKALARDA KONUT HESABI AÇILIR?
- Finansbank
- Denizbank
- İş Bankası
- Ziraat Bankası