1320 TL destek verilecek! Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldığını belirtmişti. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.