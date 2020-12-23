Evden çalışmak artık çok basit. Koronavirüs pandemisi döneminde evden çalışarak ailesine destek olmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığı görülüyor. Evden çalışma işleri arasında özellikle paketleme işleri ön planda yer alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Bu bağlamda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar arasında evde paketleme işi ön plandaki yerini aldı. Ev hanımlarının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi gösterildi. Bu işi tercih edenler günde performansa göre sadece 3 saat çalışıp ayda ortalama 2450 TL kazanç elde edebilmektedir.

EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.

EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE PAKETLEME İŞİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ