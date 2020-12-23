22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar? Dev altın rezervi altın fiyatlarını nasıl etkilendi?

Trump, söz konusu teşvik paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı ve paketi "rezalet" olarak nitelendirdi. Trump, paketteki gereksiz maddelerin çıkarılarak kendisine makul bir yasa tasarısı gönderilmesi çağrısında bulunarak, "Aksi halde bir sonraki yönetim bu paket ile uğraşır. Belki de bir sonraki yönetimde yine ben olurum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan üçüncü çeyreğe ait büyüme verisinin yüzde 33,1'den yüzde 33,4'e revize edilmesi sonrası New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,67 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkması sonrası tedarik zincirinde yaşanan sorunlara karşın pay piyasalarında, bir önceki günkü sert düşüşün kısmen telafi edildiği görüldü. Fransa'nın mutasyona uğrayan Kovid-19 türünden korunma amacıyla sınırlarını kapatması sonrası İngiltere'de oluşan tedarik sorunu, tarafların anlaşması ile şimdilik sona erse de konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağına yerleşti. Avro/dolar paritesi, bu gelişmelerle dün yüzde 0,6 değer kaybederek 1,2157'ye gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 0,2 artışla 1,2190 seviyesinde dengelendi.