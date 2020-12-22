Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da bir otele ait 'luxury chalet' adı verilen dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama bedeli 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Dağ evlerinde, yılbaşı döneminde en az 4 gece konaklama yapılabiliyor. Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin yetkilisi Yusuf Avcı, pandemi döneminde dağ evlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Luxury Chalet dediğimiz villalar pandemi döneminde özellikle çok yoğun ilgi görüyor. 7 gün 24 saat hizmet, özel pisti, saunası, jakuzisi var. Yılbaşı 80 bin lira dolayında gecelik. Yılbaşından sonra yüzde 20-25 düşecek" dedi.

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